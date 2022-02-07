В Ханты-Мансийске проводится проверка по факту гибели человека на пожаре

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту гибели мужчины на пожаре в частном доме в Ханты-Мансийске.

По предварительным данным 7 февраля 2022 года около 05:00 часов произошло возгорание частного жилого дома на улице Зырянова города Ханты-Мансийск. В результате пожара погиб проживавший в доме мужчина 1964 года рождения, еще 10 человек эвакуированы.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, одной из которых может быть неосторожное обращение с источником огня. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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