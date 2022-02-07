У губернатора Комаровой появился новый заместитель

На должность заместителя главы ХМАО назначена Ольга Литова. До 7 февраля 2022 года Литова руководила окружным управлением федеральной налоговой службы.

На посту замгубернатора Литова сменила Галину Максимову. Теперь Максимова – советник губернатора Югры.

Как сообщают в правительстве Югры, Ольга Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия; жилищного и строительного надзора; контроля; по контролю и надзору в сфере здравоохранения; по контролю и надзору в сфере образования; по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, ветеринарную службу Югры.

Ольга Литова родилась 13 июля 1969 года в селе Заводоуспенское Свердловской области. Окончила Пермский государственный университет имени А.М. Горького, всероссийскую государственную налоговую академию. В налоговых органах работала с 1997 года. В 2010 году была назначена на должность руководителя управления федеральной налоговой службы по Югре.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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