В Югре чиновники давали многодетным семьям земельные участки без электросетей

В Югре прокуратура наказала администрацию городского поселения Белоярское. Как выяснилось, чиновники предоставляли многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства земельные участки без сетей электроснабжения.

Также были выявлены другие нарушения. Так, несвоевременно направлялись решения о снятии с учета граждан, нуждающихся в земельных участках. Кроме того, в сети «Интернет» не размещался список многодетных семей, состоящих на учете для получения земельных участков.

«В этой связи прокурором города главе городского поселения внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, – сообщили в прокуратуре ХМАО. – По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к ответственности, администрацией приняты меры к устранению нарушений».

Белоярский, Ольга Федорова

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