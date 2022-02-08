В Югре нефтекомпания шесть лет мошенничала с начислениями на экосборы и не доплатила в бюджет почти 400 млн рублей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в своем инстраграме об очередном мошенничестве, допущенном на нефтегазовом рынке РФ. «Злоупотребление правом учитывать расходы на утилизацию при исчислении экосборов приводит только к одному: накоплению многомиллионных долгов и росту пени.

В результате перерасчёта суммы экосбора за 2020 год выяснилось, что АО «Каюм Нефть» не доплатило в бюджет 384 млн 755 тыс. 596 рублей. Сумма пени составила более 34 млн рублей. Ранее с предприятия в судебном порядке мы взыскали 147 млн рублей недоплаты за период с 2016 по 2019 год», – написала Светлана Радионова. По ее словам, приведенный пример с «Каюм Нефть» – показательный. В целях экономии нефтедобывающая компания разработала и утвердила программу полезного использования попутного нефтяного газа. Согласно документу, предприятие должно было построить объекты для утилизации этого самого попутного нефтяного газа и затраты на эти цели компания учитывала в своих декларациях, значительно занижая суммы начислений по экосборам. «Так продолжалось с 2016 года. И только в ходе нашей проверки выяснилось: строительство мощностей «велось» только на бумаге. За всё это время АО «Каюм Нефть» не построило ни одного объекта для снижения нагрузки на экологию», – отметила Радионова.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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