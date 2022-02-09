«Дочка» Роснефти нарушала закон в Югре

Крупнейший добывающий актив «Роснефти» – ООО «РН-Юганскнефтегаз» – нарушал в Югре законодательство о промышленной и экологической безопасности.

Выяснилось, что принадлежащие «РН-Юганскнефтегазу» нефтепроводы Среднеугутского месторождения эксплуатируются без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, а также без заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

«Природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании общества устранить допущенные нарушения», – сообщает прокуратура ХМАО. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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