В Югре девушка тайно снимала на видео голых соседей

В Югре возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Советского района. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Она тайно снимала на видео соседей по своему многоквартирному дому.

1 января 2022 года югорчанка, воспользовавшись приоткрытой дверью в чужую квартиру, произвела видеозапись своей соседки в обнаженном виде. «Затем, из мести за ранее возникавшие бытовые ссоры, используя мессенджер в мобильном телефоне разослала видеозапись своим, в том числе общим с потерпевшей, знакомым», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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