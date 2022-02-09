Замминистра юстиции РФ в Югре обсудит с бизнесом использование труда преступников

В среду, 9 февраля, в Югре с рабочим визитом находится заместитель Министра юстиции России Всеволод Вуколов. Он побывает в Ханты-Мансийске и Сургуте, встретится с губернатором Натальей Комаровой, а также проведет совещание с представителями бизнес-сообщества Югры.

В ходе мероприятия будет обсуждаться вопрос развития сети исправительных центров в ХМАО и использование труда проживающих в центрах для нужд бизнеса.

Исправительные центры – это новый тип исправительного учреждения, где должны размещать преступников, приговоренных к принудительным работам. Один такой ИЦ Всеволод Вуколов посетит в Сургуте.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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