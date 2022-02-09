В Югре выставили на продажу замок

В Нижневартовске выставили на продажу загородный дом, напоминающий средневековый замок. Объявление появилось на сайте Авито, стоимость объекта общей площадью 470 кв.м. всего 4,8 млн рублей.

«Продаю замок «Гнездо Чибиса» в связи с переездом, 20 соток, черновой вариант, за мостом в сторону Излучинска ДНТ Химик, рядом с городом. Имеется польская пироллизная печь, водяное отопление, скважина, и т. д. Гараж 5 на 9 смотровая яма. Два смежных участка по 10 соток», – пишет продавец.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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