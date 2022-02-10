Югорские следователи раскрыли подробности пожара на нефтяном месторождении

Югорские следователи завершили расследование по делу о возгорании на Имилорском месторождении (эксплуатируется компанией «Лукойл»).

Виновником ЧП стал бригадир компании по ремонту скважин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, мастер по подземному ремонту скважин руководил работниками ремонтной бригады и обеспечивал соблюдение правил безопасности на объекте. 24 февраля 2021 года, находясь на рабочей площадке одной из скважин Имилорского месторождения нефти и газа, он не проконтролировал правильность и порядок герметизации устья скважины, из которой произошло несколько аварийных выбросов нефтяной эмульсии, а после начала интенсивного выхода нефти не обеспечил оперативную остановку работ и эвакуацию работников на безопасное расстояние.

«В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемым, 46-летний оператор подземного ремонта скважин не покинул опасную зону, где около 9 часов произошло воспламенение паро-газовоздушной смеси, и от полученных в результате термического воздействия открытого огня травм скончался на месте происшествия», – сообщает СУ СКР по ХМАО. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургутский район, Ольга Федорова

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