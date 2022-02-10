В Югре 20 врачей боролись за жизнь женщины, которая решила родить дома

Домашние роды чуть не закончились смертью для жительницы Нягани. В родильное отделение пациентку доставили с давлением 40/0, массивной кровопотерей, спутанным сознанием, – сообщает siapress.

Горожанку отвезли в операционную и 20 докторов восемь часов боролись за ее жизнь. За это время пациентке перелили четыре литра крови. Женщину удалось стабилизировать и на следующий день в сопровождении реаниматолога ее доставили в реанимационное отделение ОКБ Ханты-Мансийска.

Ребенок родился здоровым, на пятые сутки его выписали домой в удовлетворительном состоянии. Женщина на днях также вернулась в родной город, ее записали на плановый осмотр.

Отмечается, что во время беременности пациентка состояла на учете в женской консультации, там ей рекомендовали дородовую госпитализацию, но она отказалась. На телефонные звонки врачей югорчанка не отвечала, не открывала дверь акушерке.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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