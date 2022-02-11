В Югре прокуратура заставила коммунальщиков ремонтировать сельские котельные

В Югре прокуратура заставила МУП ЖЭК-3 Ханты-Мансийского района отремонтировать сельские котельные. Как выяснилось, предприятие не следило за техническим состоянием оборудования дымовых труб, не ремонтировало здания и не проводило мероприятия по продлению срока службы теплоэнергетического оборудования.

Органами Ростехнадзора неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений, однако ЖЭК их не выполнял.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на МУП обязанности по проведению ремонтных работ и иных мероприятий для надлежащей эксплуатации котельных. Судом исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Возложенные обязанности предприятие должно исполнить в течении месяца.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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