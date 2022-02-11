В экономику Югры внедряют осужденных

В Югре создают исправительные центры для осужденных, приговоренных к принудительным работам. Всего в них необходимо трудоустроить 400 человек, – сообщил приехавший в окружную столицу замглавы Минюста РФ Всеволод Вуколов.

«Задача по стране – до 2024 года создать около 100 тысяч мест в таких учреждениях. Главой государства дано поручение – в 2022 году в каждом регионе создать около 400 мест», – подчеркнул Вуколов.

Он напомнил, что наказание для граждан, проживающих в исправительных центрах, переведено в принудительные работы. Таким образом, эти люди не находятся под стражей, не лишены свободы, они имеют право работать на предприятиях, в организациях.

«В этой связи важно решить вопрос их ресоциализации. Это позволит решить вопрос занятости населения в регионе, а предприниматели получат квалифицированные кадры, – продолжил Всеволод Вуколов. – РСПП рекомендовано активное использование такого инструмента, как исправительные центры. При этом уровень зарплат для осужденных должен быть соответствующим уровню зарплат иных категорий работников. В этой части не должно быть дискриминации».

В исправительных учреждениях ХМАО на сегодняшний день отбывают наказание около 1,9 тыс. человек, из них свыше 40 % имеют формальную возможность заменить неотбытую часть наказания принудительными работами.

«Это дает возможность вовлечь данную категорию людей в региональную экономику: из четырех исправительных учреждений около 800 человек могут получить возможность трудиться, – сказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков. – В конце декабря 2021 года в Сургуте домостроительный комбинат «Сибпромстрой» запустил исправительный центр с лимитом наполнения 210 человек. Для этих целей предприятию передано четырехэтажное здание площадью около 5 тысяч квадратных метров».

Алексей Охлопков добавил, что в планах – запуск акционерным обществом «Домостроительный комбинат №1» исправительного участка на 150 рабочих мест. В настоящий момент на объекте ведутся ремонтные работы.

Такая же деятельность интенсифицирована в Нижневартовске.

Совместно с региональным управления ФСИН ведется обсуждение инициативы по перепрофилированию одного из пенитенциарных учреждений в исправительный центр. Это позволит дополнительно создать 230 мест для осужденных.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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