Онкобольным из Югры компенсируют проезд на диагностику

Онкобольным жителям Югры будут компенировать из бюджета расходы на проезд для проведения диагностических исследований в медицинских организациях автономного округа.
Такие изменения в закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан внесли члены регионального правительства. Документ подготовлен на основании обращений югорчан. Ранее власти ХМАО компенсировали людям с онкологическими заболеваниями расходы на проезд для получения химиотерапии, радиологических видов лечения. Ожидается, что новой мерой социальной поддержки ежегодно смогут пользоваться около 2,5 тысячи человек.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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