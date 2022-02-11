Онкобольным из Югры компенсируют проезд на диагностику

Онкобольным жителям Югры будут компенировать из бюджета расходы на проезд для проведения диагностических исследований в медицинских организациях автономного округа.

Такие изменения в закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан внесли члены регионального правительства. Документ подготовлен на основании обращений югорчан. Ранее власти ХМАО компенсировали людям с онкологическими заболеваниями расходы на проезд для получения химиотерапии, радиологических видов лечения. Ожидается, что новой мерой социальной поддержки ежегодно смогут пользоваться около 2,5 тысячи человек.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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