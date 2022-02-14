В Югре ищут девочку, пропавшую в 27 лет назад

В Югорские следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения Тани Маховой.

Девочка пропала в 1995 году. 5 сентября восьмилетняя Таня вышла гулять во двор дома 10 в 7 микрорайоне города Радужный и не вернулась. До настоящего времени место ее нахождения не установлено.

СУ СКР по ХМАО просит граждан, видевших Таню Махову или что-либо знающих о месте ее нахождения, обратиться в следственное управление по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно); 8 (3467) 32-77-41 или 02.

Следственный комитет опубликовал сведения о личности без вести пропавшей:

Махова Татьяна Юрьевна, 28.05.1987 г.р. Приметы (на момент исчезновения): рост 125-130 см.; худощавого телосложения; лицо худощавое, продолговатое; волосы каштановые; глаза серо-зеленые; нос средний; размер ноги 33. Особые приметы: на лице в районе подбородка родинка.

В день исчезновения была одета в: кофту трикотажную фиолетово-голубого цвета; колготки серо-голубые; спортивный костюм голубого цвета с бело-красными вставками; кроссовки черные с фиолетовыми вставками; куртку утепленную темно-зеленого цвета.

Радужный, Ольга Федорова

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