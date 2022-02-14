В Югре незаконно вырубили лес под площадку нефтяников

В Югре компания, готовившая для нефтяников площадку под бурение, незаконно вырубила 17 га леса.

«В январе 2021 года ООО «Югра-Авто» на основании договора субподряда выполняло подготовительные работы к бурению и капитальное строительство объектов обустройства на месторождениях одной из нефтяных компаний в Ханты-Мансийском районе, – рассказали в прокуратуре округа. – Руководитель компании, не имея соответствующих разрешительных документов, дал работникам указание произвести рубку лесных насаждений в соответствии с проектной документацией на обустройство месторождения».

В результате незаконной рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 23 млн рублей.

Директор «Югра-Авто» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ханты-Мансийский район, Ольга Федорова

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