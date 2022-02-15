В Югре авитаминоз заставил мужчину ограбить аптеку

Безработный житель Ханты-Мансийска украл из аптеки витамины и биологически активные добавки. Среди похищенного: витамины «Омега-3», цитрат магния, «ЭЖК Омега», витамин С, экстракт эхинацеи, экстракт Готу. Общая сумма украденного – более 4 тыс. рублей.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). По слова подозреваемого, совершить преступление его заставил авитаминоз.

Выяснилось, что ранее задержанный привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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