В Югре заболеваемость ковидом снизилась на треть

В Югре число новых случаев заражения коронавирусом за сутки сократилось почти на тысячу. Как сообщает оперативный штаб округа, на 15 февраля зафиксировано и подтверждено 2 517 новых случаев COVID-19. Еще 14 февраля этот показатель составлял 3 424 случая.
Состояние 116 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от ковида умерли 2 249 человек.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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