В Югре под марками известных брендов продавался поддельный алкоголь

В Югре возбуждены уголовные дела об обороте контрафактного алкоголя под видом известных брендов.

Житель Сургута торговал немаркированной спиртосодержащей продукцией, которую хранил на городской производственной базе. В конце прошлого года полиция изъяла у бутлегера более 25 тысяч бутылок.

А накануне сургутские полицейские выяснили, что мужчина действовал в составе группы лиц и приобрел алкогольную продукцию, заведомо зная, что она контрафактная. Также полиции стало известно, что алкоголь был промаркирован незаконно нанесенным на нее товарным знаком.

«В результате реализации контрафактной алкогольной продукции, был причинен ущерб правообладателям товарных знаков на сумму более 6 млн рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Возбуждены уголовные дела по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ») и ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»).

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Сургут, Ольга Федорова

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