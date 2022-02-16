ФАС возбудила дело в отношении «Сургутнефтегаза»: нефтяники неправильно расставляют приоритеты

ФАС России возбудила дело в отношении Сургутнефтегаза. В деятельности нефтяной компании нашли нарушения антимонопольного законодательства.

«По результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов установила доминирующее положение ПАО «Сургутнефтегаз» в совокупных географических границах г. Санкт-Петербург, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях», – сообщает ФАС.

Также компанию обвиняют в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов.

«Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», – поясняют антимонопольщики.

ФАС России отмечает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками, особенно учитывая, что предпосылки для этого существуют. Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости.

«Правительство РФ создало необходимые экономические стимулы поставки топлива на внутренний рынок страны. Действует механизм демпфера, который позволяет участникам нефтяного рынка компенсировать часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой», – говорится на сайте ФАС.

Ранее антимонопольное ведомство выдавало «Сургутнефтегазу» предупреждение, однако оно не было выполнено, поэтому ФАС возбудила дело.

Сургут, Ольга Федорова

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