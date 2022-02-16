Создатели сериала «Топи» будут снимать кино в Югре

Югра войдет в программу по созданию льготных условий для кино- и телепроизводства, в которой на сегодняшний день участвуют 10 российских регионов. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова.

Система рибейтов – в данном случае налоговых возвратов ­– уже несколько лет действует в России в рамках поддержки региональных кинопроизводителей, благодаря чему они могут компенсировать часть затрат на съемки.

«Мы формируем пул партнеров, которые уже заинтересовались сотрудничеством с регионом. В частности, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, кинокомпания «Ленфильм», студия «KD Studios» (Кей Ди Студиос)», – сказала Наталья Комарова.

По ее словам, в марте в автономном округе состоится съемка эпизода полнометражного приключенческого фильма с рабочим названием «Библиотека Ивана Грозного» компании «Медиа Юниверсал Ивент», на счету которой такие картины, как «Миллиард», сериал «Топи».

По сценарию, герой фильма попадает на стойбище к коренным жителям, которые, используя мудрость, навыки выживания и другие возможности, помогают разгадать тайну легендарной библиотеки Ивана Грозного.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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