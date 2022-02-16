В Югру приедет режиссер Эмир Кустурица

Эмир Кустурица станет почетным гостем международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Югре. Знаменитый режиссер выступит со своей группой после церемонии открытия фестиваля. Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова.

Международное жюри фестиваля возглавит классик советского кино Борис Фрумин, режиссер Нана Джорджадзе, ведущий режиссер аргентинского кино Хосе Селестино Кампусано и классик испанского кино Гонсало Гарсия Пелайо.

В жюри российского конкурса вошли режиссеры Алексей Федорченко, Алексей Учитель, Роман Каримов, Степан Бурнашев, продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, актрисы Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Анна Банщикова, оператор Максим Трапо, композиторы Анна Друбич и Алексей Сысоев.

Как сообщают в правительстве ХМАО, особое внимание было уделено Международной конкурсной программе фильмов для детей и юношества «Твое кино», ее представят восемь фильмов из Канады, Норвегии, Мексики, Польши, Германии, России, а также совместное производство Финляндии и Нидерландов, Германии и Чехии, которые будут впервые показаны российскому зрителю.

Программа начнется 21 февраля в Нижневартовске и Мегионе, где будет организован Цех анимации и премьерные показы. Торжественное открытие состоится 22 февраля в Центре искусств для одаренных детей Севера. 24 февраля премьерные показы и творческие встречи продолжатся в Югорске, 26 февраля программа завершится премьерными показами и интерактивными лекциями в Сургуте и Покачах.

В культурное программе фестиваля: рок-опера «КарамазоВЫ» с участием Анастасии Стоцкой и Теоны Дольниковой, спектакль «Недолгое счастье Ювана» в исполнении артистов Театра наций, премьера концерта «Песни кино» и музыкальный квартирник в исполнении артистов «Югра-Классик», участников и гостей фестиваля. На красной дорожке впервые будет показано дефиле костюмов сериала «Иван Грозный».

Также югорчан ждет поэтический вечер «Евгений Онегин» в исполнении заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева и Концертного оркестра Югры. Также актер в этом году станет ведущим программы для детей «Читалкин».

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»