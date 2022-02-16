В сугробе у детского сада в Югре нашли сову

Жители Урая наши сову в сугробе возле детского сада №15.

Изначально ослабленную птицу доставили в ветеринарный центр, где ее осмотрели и накормили. Сова здорова и, по мнению специалистов, ранее жила в доме у человека, однако хозяин так и не объявился. Спасители назвали птицу Нюшей, – сообщает siapress.ru.

Администрация Урая сегодня, 16 февраля, сообщила о том, что сову согласилась приютить местная жительница. Пернатая чувствует себя хорошо и отлично обживается на новом месте.

Урай, Ольга Федорова

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