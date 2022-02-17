В столице Югры задержан директор «дорожного» МУПа

В Югре задержан директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александр Сергеев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«С июня 2017 по декабрь 2018 года подозреваемый получил от бизнесменов, осуществлявших работы по договорам с МУП, в качестве взятки услугу имущественного характера в виде работ по обустройству участка для индивидуального жилищного строительства и системы отопления в доме подозреваемого общей стоимостью более 1 млн рублей, – сообщает СУ СКР по ХМАО. – За полученное вознаграждение злоумышленник обеспечил предпринимателям победу в конкурсе на заключение договоров с муниципальным предприятием, а также беспрепятственную приемку выполненных работ».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Александра Сергеева. Силовики провели обыски в его квартире и кабинете, были изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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