В Югре реконструируют дорогу «Сургут – Лянтор»

В Югре в рамках нацпроекта продолжится реконструкция региональной дороги «Сургут – Лянтор» на участке с 21 километра по 33 километр. Работы по приведению в нормативное состояние участка трассы, протяженностью 11,2 километра, завершатся в 2023 году, – сообщили в правительстве округа.

Автодорога «Сургут – Лянтор» имеет третью техническую категорию, общая протяженность – свыше 78 километров. Это единственная транспортная артерия, связывающая Лянтор с сетью автомобильных дорог Югры. После реконструкции участок будет иметь первую категорию с переходом ко второй.

В текущем году на объекте будут продолжены работы по расширению трассы, укладке дорожного покрытия, будет выполнено обустройство и переустройство пересекаемых коммуникаций, начнется строительство основного моста через реку Калинка, устройство наружного освещения.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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