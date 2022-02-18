В Сургуте за 100 млн построят приют для бездомных животных, но все туда не поместятся

В Сургуте планируют построить муниципальный приют для бездомных животных. Уже в этом году на него выделят 2 млн рублей из городского бюджета. Общая стоимость проектирования и возведения – около 100 млн, – сообщает СургутинформТВ. Будущее питомника обсудили на заседании профильного комитета городской думы.

Депутат Владимир Болотов попросил озвучить параметры технического задания и выяснилось, что приют рассчитан на 1 тысячу голов (900 собак и 100 кошек). При этом в настоящее время по городу гуляют две тысячи бездомных животных. Еще 413 четвероногих пожизненно содержат за бюджетные деньги в частном питомнике.

«То есть мы заранее понимаем, что мы их всех туда не сможем поместить?», – спросил Болотов и получил утвердительный ответ от департамента городского хозяйства.

Депутаты предложили привлечь к решению вопроса некоммерческие организации, которые помогают бездомным животным. «Дискуссия и в Госдуме сейчас возле чего идет? Было бы неплохо, если бы вы посчитали, во сколько обойдется строительство и содержание одного питомца муниципальным предприятием и посмотрели, какие ресурсы попросят общественные организации с точки зрения субсидирования их деятельности. Потому что мы понимаем, если мы пойдем по пути муниципального содержания, это бесконечный процесс, который не имеет обозримого разрешения», – сказал Владимир Болотов.



К вопросу строительства приюта для животных вернутся на заседании комитета думы по городскому хозяйству. На него пообещали пригласить зоозащитников, волонтеров и владельцев действующих питомников.

Сургут, Ольга Федорова

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