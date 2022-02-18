В Югре инвалиды-колясочники заявили об увольнениях из «дочки» Роснефти

В Югре инвалиды-колясочники заявили об увольнениях из «Самотлорнефтегаза». Председатель общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование» Югры Станислав Кононенко рассказал изданию NEFT, что из-за новых требований работодателя в «Самотлорнефтегазе» остались без работы 45 инвалидов.

По его словам, три года подряд сотрудники с инвалидностью могли работать из любого города региона, при такой схеме компании не нужно оборудовать у себя рабочие места для инвалидов и строить пандусы. А сейчас всех инвалидов-колясочников обязали переехать в Нижневартовск.

Он пояснил, что «Самотлорнефтегаз» набирает людей по квотам через торги: общественные организации борются за право устроить своих представителей в компанию. Чьи люди готовы работать за меньшую зарплату, тому и достается квота. Нефтяники с 2019 года заключили договор с «Преобразованием», и 45 ее членов работали на квотируемых местах, из них 15 человек жили в Нижневартовске. Но 31 декабря 2021 года срок договора закончился. Те, кто проживал в Нижневартовске, не смогли сохранить рабочие места, потому что договоры на все 45 мест заключаются с организацией разом.

Нижневартовск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»