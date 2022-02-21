Югорчанка похитила из магазина рыбьи хвосты

В Нефтеюганске 35-летняя югорчанка украла из магазина морепродукты. Ночью женщина проникла в помещение торгового павильона, расположенного возле Центрального рынка по улице Сургутская и тайно похитила 5 хвостов семги и несколько килограммов замороженных креветок, общей стоимостью 37 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. «Нарушительница призналась в содеянном. Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она была дважды судима за кражу. Похищенное изъято», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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