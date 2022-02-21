Власти Югры спросили жителей: стоит ли запретить продажу энергетиков детям

Власти Югры решили посоветоваться с жителями округа на предмет – стоит ли запрещать продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Чиновники устроили онлайн-опрос на портале «Открытый регион – Югра», он продлится до 7 марта.

Респондентам предлагается ответить на ряд вопросов: вредны ли энергетики для здоровья, стоит ли запретить их продажу детям и чем подобный запрет можно аргументировать.

Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений, – сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Ранее о разработке законопроекта о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним сообщила губернатор автономного округа Наталья Комарова в ходе прямого эфира, посвященного Году здоровьесбережения.

«Мы назначили обсуждение этой темы и, надеюсь, что до 15 марта оно закончится. К этому времени подготовленные документы проекта закона автономного округа должны пройти все необходимые процедуры, поскольку речь идет об ограничении предпринимательской деятельности. И тогда будем принимать соответствующие решения», – сказала глава региона.

С инициативой к губернатору обратились несколько общественных организаций, в том числе региональное отделение Союза женщин России, а также гражданские активисты.

Стоит отметить, что в соседнем ЯНАО продажа энергетиков детям запрещена уже с 2015 года.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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