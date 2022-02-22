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Вторник, 22 февраля 2022, 09:03 мск

Новости Югра

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В Югре коммунальная компания вернула жителям 10 млн рублей

В Югре прокуратура заставила коммунальное предприятие вернуть жителям деньги за некачественные услуги. МУП «Советский тепловодоканал» в 2021 году поставлял населению Советского района питьевую воду, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям.

После прокурорской проверки предприятие заставили произвести перерасчет платы за коммунальную услугу по водоснабжению на общую сумму свыше 10 млн рублей.

«Также межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать администрацию района обеспечить население питьевой водой надлежащего качества и осуществить реконструкцию водоочистных сооружений», – сообщает прокуратура ХМАО.

Советский, Ольга Федорова

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