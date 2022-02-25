Власти Югры хотят создать ОЭЗ в Нягани

Правительство Югры направило в Минэкономразвития заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани. Для создания ОЭЗ определен земельный участок площадью 272,8 гектара и возможностью расширения до 1 092 гектаров.

«В ходе реализации проекта за 2022-2024 годы планируемый объем инвестиций в создание инфраструктуры составит 2,4 млрд рублей. При этом будет создано более 500 новых рабочих мест», – сообщили правительстве ХМАО.

Приоритетными отраслями для развития площадки выбраны лесопереработка, стройматериалы, растениеводство, пищевое производство, химическая промышленность, оборудование для нефтесервиса, хранение и логистика.

На территории особой экономической зоны планируется реализация шести проектов при участии инвесторов: ООО «Управляющая компания группы компаний «Комита» с проектом «Производство экспортно ориентированного кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд», ООО «Социальная инфраструктура – Сибирь» с проектом «Домостроительный комбинат», ООО «СтройИнвестПроект» с проектом «Создание промышленного технопарка для субъектов МСП в области деревообработки», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с проектом «Производство мебели проектной мощностью семь миллионов товарных единиц в год», ООО «Смарт Нетворкс» с проектом «Создание центра обработки данных», ООО «Группа Полипластик» с проектом «Создание производства по выпуску полимерной трубной продукции».

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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