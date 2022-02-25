Югорские спортсмены получат от властей миллионы за победу на Олимпиаде

Власти ХМАО за достижения по итогам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр предоставят югорским спортсменам единовременные стипендии.
За «золото» на Олимпийских играх победители получат вознаграждение в размере 15 млн рублей, за «серебро» – 10 млн рублей, за «бронзу» – 7 млн. Участникам Олимпийских игр, не завоевавшим награды, назначается единовременная стипендия в размере 400 тысяч рублей.
Напомним, в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине участвовали 4 югорских спортсмена. Золотую медаль в эстафете принес югорский лыжник Сергей Устюгов. Биатлонистка Кристина Резцова завоевала «серебро» в эстафете и «бронзу» в смешанной эстафете.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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