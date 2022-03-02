В Югре пациент ковидного госпиталя покурил в палате и устроил пожар (ФОТО)

В Сургутской окружной клинической больнице минувшей ночью произошел пожар. Возгорание началось в 00.49 во втором боксе инфекционного отделения №4. Как выяснилось, один из пациентов решил покурить в кровати и поджог постель.

«При обходе дежурная медсестра Татьяна Николаевна Бигеба обнаружила задымление в одном из боксов – пациент решил закурить, – сообщил у себя в instagram глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский. – Жертв нет, все живы! Виновник пожара в состоянии средней степени тяжести! Спасибо, коллеги!».

Во время задымления в больнице сработали автоматические противопожарные системы. В 1:00 пожарные уже были на месте.

Врачи, медицинские сестры, санитарки, водители, курьеры, уборщики служебных помещений СОКБ вместе с пожарными оперативно эвакуировали 35 пациентов (14 из них лежачих).



В итоге пострадал только сам 41-летний курильщик. Он осмотрен специалистом ожогового центра. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Для динамического наблюдения мужчина госпитализирован в отделение анестезиологии-реанимации №3.

Подписчики главы депздрава ХМАО в комментариях благодарят медиков за бдительность, однако удивляются, как сигарета попала в бокс к пациенту ковидного госпиталя.

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Сургут, Ольга Федорова

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