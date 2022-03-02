В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Югры

При исполнении воинских обязанностей в ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний житель Нижневартовска Игорь Василенко. С 2015 года он проходил службу по контракту.

«Пришла тяжелая весть о гибели выпускника нашей школы Игоря Василенко, который жил и учился в городе Нижневартовске в школе № 15 с шестого по девятый класс. Игорь был профессиональным военным, ставшим на защиту мирного населения, он с честью служил Родине. Мы скорбим вместе с семьёй погибшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования», – сообщается на страницах школы №15 в соцсетях.



Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, губернатор округа Наталья Комарова в телефонном разговоре выразила соболезнования матери, супруге погибшего.



«Семье погибшего оказывается вся необходимая организационная и психологическая помощь. Для семьи – его родителей, супруги и сына, – будут обеспечены все меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей: ежемесячные денежные выплаты, компенсации расходов на оплату жилья, услуг ЖКХ, медицинские услуги, обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение. От имени правительства автономного округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего», – сказали в ведомстве.

Курган, Ольга Федорова

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