В Югре началось голосование за территории для благоустройства в 2023 году

В ХМАО стартовали общественные обсуждения по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. С 1 по 30 марта на портале «Открытый регион – Югра» можно проголосовать за территории в Нефтеюганском, Сургутском, Советском, Октябрьском, Нижневартовском, Кондинском районах и городе Покачи.

Для участия необходимо зарегистрироваться или авторизоваться. Выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов, выбрать понравившийся и нажать кнопку «Голосовать».

Общественные обсуждения по выбору территорий для благоустройства проходят только для населенных пунктов автономного округа с численностью населения до 20 тыс. человек. Для больших городов региона по рекомендациям Минстроя России подобные онлайн-голосования будут проходить на единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»