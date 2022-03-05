В Нижневартовске установили тёплое сердце, сделанное на средства субсидии

В Нижневартовске установили металлическое объёмное сердце с нагревательным элементом. Это подарок на 50-летие города от жителей Нягани. Скульптуру установили на площади Нефтяников. Об этом сообщает официальный паблик администрации Нижневартовска «Вконтакте». Средства на изготовление объекта выделили власти.

«Сделанный подарок создан в рамках проекта «Город в моём сердце» на субсидию департамента общественных и внешних связей Югры. Арт-объект оснащён термореле и нагревательными элементами, чтобы можно было зимним морозным вечером прикоснуться к тёплому сибирскому сердцу», – рассказал индивидуальный предприниматель Владимир Дзендзюра, которого цитируют в официальном паблике.



Арт-объект был создан в мастерской по металлообработке «Сделано в Нягани». Размер сердца – 1,8 метров на 2 метра. Его вес около 100 килограмм. Нагревающий элемент способен поддерживать температуру +5 градусов.

Подобные арт-объекты уже появились в самой Нягани, а также в Ханты-Мансийске. На очереди ещё несколько городов Югры.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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