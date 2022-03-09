В Югру прибыли первые жители, эвакуированные из ДНР и ЛНР

В минувшие выходные в города Югры (Сургут,) прибыли первые эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик.

В субботу, 6 марта, 19 человек из ДНР и ЛНР, прибывшие к родственникам в Нефтеюганск, Когалым и Мегион, обратились в органы соцзащиты населения. А 7 марта из Минвод в Сургут прилетел самолет с жителями Донбасса (20 взрослых и 51 ребенок в возрасте от 1 месяца до 18 лет).

Семьям предоставлена срочная социальная помощь (продуктовые наборы, предметы первой необходимости), благотворительная помощь, психологическая. Кроме того, оказывается содействие в оформлении документов и вида на жительство в РФ.

Напомним, ранее губернатор Наталья Комарова заявила о возможности оперативно принять на территории региона граждан из ДНР и ЛНР – до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых, взрослых с детьми до 200 человек. Кроме того, в регионе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения – с этой целью подготовлены социальные объекты в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, других городах. По данным департамента социального развития Югры,

Сургут, Ольга Федорова

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