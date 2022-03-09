В Югре 8 марта сгорели двое мужчин

В Югре 8 марта в пожаре погибли двое мужчин. ЧП произошло в городе Советский. Ночью загорелась временная жилая постройка на территории одного из частных домовладений по ул. Пехотинцев.

«В результате пожара погибли двое мужчин 1970 и 1961 годов рождения. По предварительным данным возгорание могло произойти в результате короткого замыкания электропроводки в условиях работы при повышенной нагрузке», – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Следователи выясняют детали и обстоятельства произошедшего, устанавливается точная причина пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Советский, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»