Житель Сургута оштрафован за непристойную расшифровку буквы Z

Житель Сургута оштрафован за дискредитацию российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.

33-летний мужчина прокомментировал пост в социальной сети ВКонтакте. «Пост был о том, что военные России раскрыли значение знаков Z на спецтехнике. Под этим постом гражданин писал негативные комментарии: Z – засранцы», – рассказала изданию NEFT начальник пресс-службы УМВД РФ по ХМАО Ольга Абмайкина.

Полиция вычислила и задержала комментатора. Судом он был привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Сургут, Ольга Федорова

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