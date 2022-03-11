В Нижневартовске изменят схему транспортного обслуживания

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко представил губернатору Югры Наталье Комаровой проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения.

Проект предлагает увеличение количества маршрутов с большим охватом обслуживаемой городской территории, переход на регулируемый тариф, подразумевающий уход от коммерческого транспорта, с которым, как показала практика, нередко возникают проблемы при соблюдении маршрута и расписания движения автобусов, – сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

По словам Дмитрия Кощенко, в ходе реализации проекта будет изменено 8 существующих маршрутов общественного транспорта, установлено 13 новых. В отношении еще 14 маршрутов будут скорректированы параметры работы. Всего новая схема включает в себя 36 маршрутов, которые будут обслуживаться 253 автобусами. В приоритете – автобусы, работающие на природном газовом топливе.

В результате реализации горожане получат оптимальную маршрутную сеть, небольшие интервалы движения автотранспорта, удобные цифровые сервисы.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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