В Сургуте замдиректора театра осужден за взятку

Бывший замдиректора Сургутского музыкально-драматического театра Александр Лычкатый отделался условным сроком. Мужчину признан судом виновным в получении взятки.

В 2017 году, занимая должность заместителя директора по административно-хозяйственной части СМДТ, он получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги Лычкатый составил и подписал акт о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения, произведенному в рамках окружной программы «Доступная среда на 2016-2020 годы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения».

«При этом в акте и иных приемочных документах отражены недостоверные сведения о стоимости использованных во время ремонта материалов», – сообщает прокуратура ХМАО.

Суд, с учетом раскаяния подсудимого назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 500 тыс. рублей. Также Лычкатому запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе, а также в организациях в сфере культуры и образования.

Сургут, Ольга Федорова

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