В Югре бизнесмена будут судить за долги и хранение боеприпасов

В Югре директор частной компании из Советского района несколько месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату. Вместо этого он тратил деньги на расчеты с поставщиками, оплату кредитов, налогов и других расходов предприятия.

Когда задолженность по заработной плате достигла 3,8 млн рублей к бизнесмену пришли силовики. В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты 15 патронов к огнестрельному оружию, на которое он не имел разрешения.

«Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 145.1 и ч.1 ст. 222 УК РФ (невыплата заработной платы, незаконное хранение боеприпасов), – сообщили в СУ СКР по ХМАО. – Обвиняемый вину признал и раскаялся. Кроме того, предприятием погашена перед работниками задолженность по заработной плате в полном объеме».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Советский район, Ольга Федорова

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