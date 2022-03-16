В Нижневартовске стая собак растерзала мужчину

В Нижневартовске следственный комитет начал проверку по факту нападения собак на мужчину. Инцидент произошел 13 марта 2022 года. Животные набросились на 40-летнего югорчанина в районе промзоны по ул. Индустриальная, 33. В результате нападения собак мужчина получил травмы различной степени тяжести с которыми госпитализирован.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает СК.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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