В ходе спецоперации на Украине погиб югорский омоновец

Еще один югорчанин погиб в ходе спецоперации на Украине. Сержант Виктор Николаев выполнял служебно-боевые задачи в специальных подразделениях управления Росгвардии по ХМАО.



Виктор родился в 1995 году в Камчатском крае. В 2017 году после окончания Сургутского государственного университета он был призван на военную службу в должности оператора командных пунктов 1490-го гвардейского зенитного ракетного полка. С декабря 2019 года служил во вневедомственной охране управления Росгвардии по Югре, с 2020 года – в ОМОН.



Посмертно сержант Николаев награжден орденом Мужества. «Высокую награду вручат родным погибшего в Ханты-Мансийске – городе, который стал родным для Виктора. Здесь остались его супруга и дочь. Мать и брат постоянно проживают в Камчатском крае, – сообщили в правительстве округа. – В телефонном разговоре с семьей губернатор Наталья Комарова выразила слова поддержки родным и близким погибшего».



Прощание с Виктором Николаевым состоится в Ханты-Мансийске. Ранее сообщалось, что подразделения Росгвардии, принимающие участие в спецоперации на территории Украины, обеспечивают охрану важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций.

Фото – официальная страница администрации ХМАО в ВКонтакте

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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