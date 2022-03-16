Власти Югры выплатят по 20 тысяч участникам войны

Ряд жителей Югры получит ко Дню Победы 9 мая единовременные выплаты от окружного правительства.

Выплата в размере 20 тысяч будет предоставлена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей.

По 10 тысяч рублей получат вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, а также труженики тыла, инвалиды боевых действий, родители погибших военнослужащих.

По 2 тысячи рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно либо потерявшие родителей – участников Великой Отечественной войны, погибших в годы ее проведения.

«Выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке до 1 мая. Ее получателями станут 4 тысячи 528 человек», – сообщила глава департамента соцзразвития округа Тереза Пономарева.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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