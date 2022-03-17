В Югорском заказнике убили лосиху с лосенком

В Югре на территории заказника «Сорумский» неизвестные браконьеры убили лосиху с лосенком. Останки животных были обнаружены сотрудниками заказника во время патрулирования.
Приехавшие по вызову сотрудники ОМВД России по Белоярскому району возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В полиции уточнили, что биологическим ресурсам ХМАО нанесен крупный ущерб – 960 тысяч рублей.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube