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Четверг, 17 марта 2022, 09:31 мск

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В Югорском заказнике убили лосиху с лосенком

Фото – pixabay.com

В Югре на территории заказника «Сорумский» неизвестные браконьеры убили лосиху с лосенком. Останки животных были обнаружены сотрудниками заказника во время патрулирования.

Приехавшие по вызову сотрудники ОМВД России по Белоярскому району возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В полиции уточнили, что биологическим ресурсам ХМАО нанесен крупный ущерб – 960 тысяч рублей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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