Власти Югры сделали двухнедельный запас социально-значимых товаров

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокомментировала жалобы югорчан на дефицит товаров первой необходимости в рознице. По словам губернатора, такая ситуация сложилась из-за покупательского ажиотажа.

«На складах муниципальных образований есть запас товаров первой необходимости на срок от 14 до 56 дней. При этом в городах Мегион, Урай, Когалым, Советском районе зафиксировано снижение товарных запасов по отдельным группам продовольственных товаров первой необходимости. Периодичность поставок не нарушена. Причина – высокий спрос», – сообщила Комарова в ходе заседания оперштаба по развитию экономики округа.

Однако слова губернатора подкорректировал ее заместитель – директор департамента экономического развития Роман Генкель. В своем выступлении он сообщил о наличии пауз в поставках товаров.

«Наша приоритетная задача – обеспечить своевременные поставки товара на прилавки. Паузы в поставках связаны с перестройкой каналов поставок», – цитирует Генкеля пресс-служба правительства.

По его словам, жители Югры, старающиеся приобрести продукты впрок, в первую очередь скупают товары длительного хранения – крупы, сахар, макароны, консервы и муку.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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