В Югре ревнивый мужчина заколол жену вилкой

В Югре будут судить жителя Советского. 36-летний мужчина в приступе ревности убил жену.

Ночью 25 ноября 2021 года он напился и нанес супруге не менее 3 ударов ножом в область лица и шеи, а также не менее 20 ударов вилкой в область грудной клетки, живота и конечностей. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), направлено в суд, – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Советский, Ольга Федорова

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