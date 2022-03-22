В Сургуте женщина лишилась денег, соблазнившись подарочным набором суши

Жительница Сургута попалась на уловки мошенников и потеряла деньги, желая получить в подарок набор суши. Она раскрыла злоумышленникам данные своей карты – так они смогли украсть у женщины её деньги.

Как рассказали 22 марта 2022 года в пресс-службе управления МВД ХМАО, пострадавшей женщине 45 лет.

«В одной из соцсетей женщина обратила внимание на объявление, где якобы для постоянных клиентов одного из банков предоставляется подарок в виде набора суши. И для того, чтобы получить выигрыш, необходимо пройти по ссылке и ввести данные своей банковской карты. Злоумышленники уверили – это нужно для подтверждения клиентской базы. Будучи уверенной в подлинности информации, указанной на сайте, и в предвкушении вкусного презента, сургутянка перешла по неустановленной ссылке, заполнила все необходимые поля и ввела данные своей карты. После чего со счёта пострадавшей было списано порядка 138 тыс. рублей», – рассказали в полиции Югры.

Возбуждено уголовное дело. Силовики разыскивают злодеев, обманувших доверчивую жительницу Сургута.

Сургут, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»