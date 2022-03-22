Директора детсада в Нефтеюганске будут судить за присвоение бюджетных субсидий

В Нефтеюганске будут судить директора коммерческого детского сада – женщина по подложным документам получала бюджетные субсидии. Деньги она тратила на свои нужды и на нужды учреждения. Обстоятельства преступления раскрывают 22 марта 2022 года в прокуратуре ХМАО.

Речь идёт о руководителе детского сада ООО «Кидс Планета». Женщине вменяют ч.ч. 3,4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

«С сентября по декабрь 2020 года обвиняемая предоставила в департамент образования и молодёжной политики автономного округа документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах при осуществлении деятельности детского сада, связанных с приобретением товаров и оборудования. Предоставленные ей документы явились основанием для получения субсидии, выделяемой в рамках нацпроекта «Демография». При аналогичных обстоятельствах обвиняемой в 2018 г. и 2020 г. похищены денежные средства, выданные администрацией Нефтеюганска в форме субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игрушек из местного бюджета», – уточнили в надзорной инстанции.

Общая сумма полученных таким образом субсидий – более 5 млн рублей.

Прокуратура также настаивает на взыскании с обвиняемой причинённого ущерба.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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