В природнадзоре Югры меняется руководитель

В Югре меняется руководство службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений. Нынешний руководитель Сергей Пикунов выходит на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя службы с 31 марта назначен Алексей Ковалевский. Сейчас он является заместителем главы структуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО 23 марта 2022 года.

Там напоминают, что г-н Пикунов возглавил Природнадзор Югры в 2010 году. «Под его руководством разработана и успешно реализована программа «Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе», разработана первая в России концепция экологической безопасности. Кроме того, сформирована сеть особо охраняемых природных территорий Югры, система регионального экологического мониторинга, нормативы качества окружающей среды, система непрерывного экологического образования», – рассказали в правительстве автономного округа.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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